Протокол Универсидад Сесар Вальехо - Олвейс Реди
Составы команд
Остались в запасе
Универсидад Сесар Вальехо
Олвейс Реди
Статистика матча Универсидад Сесар Вальехо - Олвейс Реди
Всего ударов по воротам
13
20
Количество передач
410
364
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Перу. Лига 1, 17 тур
02.11.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 16 тур
Универсидад Сесар Вальехо
27.10.2024
Перу. Лига 1, 15 тур
22.10.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 14 тур
Универсидад Сесар Вальехо
19.10.2024
Перу. Лига 1, 13 тур
29.09.2024
Универсидад Сесар Вальехо