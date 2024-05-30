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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Индепендьенте - Олвейс Реди
Индепендьенте - Олвейс Реди: обзор матча 30 мая 2024
Индепендьенте
30.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа A, 6 тур
4 : 0
Завершен
Олвейс Реди
47'
М. Гарсия
53'
A. Baroja (АГ)
82'
Я. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Индепендьенте - Олвейс Реди
90'
+3
Желтая карточка
Д. Медина
Желтая карточка
J. Alvarado
84'
ГОЛ! 3:0!
Я. Морено
Пас отдал
D. Moreno
82'
80'
Замена
A. Del Valle
️️️️
Р. Матеус
73'
Замена
J. Herrera
️️️️
P. Vaca
73'
Замена
M. Paniagua
️️️️
A. Terrazas
72'
Желтая карточка
M. Suárez
Замена
Я. Морено
️️️️
J. Vásquez
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
A. Baroja
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
47'
45'
+4
Желтая карточка
W. Tanque
39'
Желтая карточка
J. Carabali
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Индепендьенте - Олвейс Реди
1
4
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
578
298
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 3 тур
Индепендьенте
- : -
30.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 2 тур
Атлетико Насьональ
3 : 1
26.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 1 тур
Индепендьенте
1 : 0
21.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
0 : 1
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Atanasio Girardot, Medellin
Новости команд
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Индепендьенте
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2025.10.13 20:55
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2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
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