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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса - Унион Комерсио
Альянса - Унион Комерсио: обзор матча 31 июля 2024
Альянса
31.07.2024, среда, 03:30
Перу. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Унион Комерсио
79'
T. Carranza (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса - Унион Комерсио
Замена
A. Arregui
️️️️
J. Castillo
87'
84'
Замена
C. Uribe
️️️️
K. Sanchez
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
T. Carranza
79'
78'
Желтая карточка
P. Serra
74'
Замена
S. Rengifo
️️️️
M. Carranza
Замена
J. D´Arrigo
️️️️
К. Кеведо
72'
Замена
П. Саббаг
️️️️
M. Huaman
67'
62'
Замена
T. Carranza
️️️️
D. Vargas
56'
Желтая карточка
K. Sanchez
46'
Замена
Э. Перес
️️️️
J. Tandazo
41'
Желтая карточка
D. Vargas
24'
Желтая карточка
R. Villamarín
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса
1
Анхело Кампос
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
21
Catriel Cabellos
ЦП
8
Sebastián Rodríguez
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
29
Hernán Barcos
(К)
ЦФ
77
F. Zanelatto
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Унион Комерсио
29
Willy Diaz
ВР
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
3
T. Paredes
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
5
Joaquín Aguirre
ЦЗ
7
Miguel Carranza
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
17
D. Vargas
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
26
Jorge Tandazo
ЦФ
9
M. de Jesus
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Альянса
32
Franco Saravia
ВР
3
Ricardo Lagos
ЦЗ
8
Axel Moyano
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
5
Adrián Arregui
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
19
Пабло Саббаг
ЦФ
26
Джовани Рамос
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Унион Комерсио
29
Ignacio Barrios
ВР
26
Hansell Riojas
ЦЗ
19
C. Uribe
ЦП
92
Tarek Carranza
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
29
H. Zeta
ЦФ
32
Sandro Rengifo
ЦФ
4-3-3
1
Кампос
13
6
Гарсес
22
Фрейтес
3
Самбрано
21
8
15
27
Кеведо
77
29
4-4-2
29
3
27
5
16
15
17
18
7
9
26
15
5
5
15
27
Кеведо
80
80
27
Кеведо
13
19
Саббаг
19
Саббаг
13
15
19
19
15
17
92
92
17
26
30
Перес
30
Перес
26
7
32
32
7
Остались в запасе
Альянса
Унион Комерсио
32
Franco Saravia
ВР
3
Ricardo Lagos
ЦЗ
8
Axel Moyano
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
26
Джовани Рамос
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
29
Ignacio Barrios
ВР
26
Hansell Riojas
ЦЗ
29
H. Zeta
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Остались в запасе
32
Franco Saravia
ВР
3
Ricardo Lagos
ЦЗ
8
Axel Moyano
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
26
Джовани Рамос
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Остались в запасе
29
Ignacio Barrios
ВР
26
Hansell Riojas
ЦЗ
29
H. Zeta
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Статистика матча Альянса - Унион Комерсио
4
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
0
Нарушения
6
19
Офсайды
2
1
Количество передач
532
242
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса
5 : 0
21.11.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
08.11.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 1
25.10.2026
Альянса
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
7 : 0
01.11.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 16 тур
Унион Комерсио
0 : 12
27.10.2024
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
23.10.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 14 тур
Унион Комерсио
3 : 2
17.10.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
Унион Комерсио
0 : 2
27.09.2024
Спорт Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
Алехандро Вильянуэва
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