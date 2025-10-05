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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянца Универсидад - Альянса
Альянца Универсидад - Альянса: обзор матча 05 октября 2025
Альянца Универсидад
05.10.2025, воскресенье, 20:00
Перу. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Альянса
2'
J. Escobar
48'
Y. Mena
36'
E. Castillo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянца Универсидад - Альянса
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
Хосе Паоло Герреро
Замена
️️️️➡️️
Paolo Fuentes
90'
+2
Замена
Nilton Ramirez
️️️️➡️️
Marcos Lliuya
90'
+2
Желтая карточка
Alexi Edwin Gómez
89'
86'
Замена
Josué Estrada
️️️️➡️️
Guillermo Enrique
Замена
Jeremy Canela
️️️️➡️️
Joffré Escobar
83'
80'
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
Серхио Пенья
80'
Замена
Пабло Кеппелини
️️️️➡️️
Alan Cantero
65'
Замена
Хосе Паоло Герреро
️️️️➡️️
Кевин Кеведо
63'
Замена
Fernando Gaibor
️️️️➡️️
Педро Акино
56'
Красная карточка
Hernán Barcos
Желтая карточка
Joffré Escobar
53'
Желтая карточка
Gerson Iraola
51'
ГОЛ! 2:1!
Yorleys Mena
Пас отдал
Marcos Lliuya
48'
Замена
Gerson Iraola
️️️️➡️️
Rick Campodonico
46'
Желтая карточка
Rick Campodonico
43'
Желтая карточка
Yorleys Mena
41'
Желтая карточка
Omar Vasquez
38'
36'
ГОЛ! 1:1!
E. Castillo
Пас отдал
Серхио Пенья
ГОЛ! 1:0!
Joffré Escobar
Пас отдал
Yorleys Mena
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянца Универсидад
31
Ítalo Espinoza
ВР
33
Otávio Gut
ЦЗ
6
Paolo Fuentes
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
7
Alexi Edwin Gómez
ЦЗ
10
Marcos Lliuya
ЦП
11
Omar Vasquez
ЦП
7
Rick Campodonico
ЦП
9
Joffré Escobar
ЦФ
5
Carlos Ascues
ЦФ
17
Yorleys Mena
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пауль Комингес
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
55
Педро Акино
(К)
ЦП
8
E. Castillo
ЦП
18
Серхио Пенья
АП
11
Alan Cantero
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЦФ
9
Hernán Barcos
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Альянца Универсидад
1
Pedro Ynamine
ВР
26
Gerson Iraola
ЦЗ
3
Benjamín Ampuero
ЦЗ
23
Jesús Barco
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
15
Nilton Ramirez
ЦП
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
9
D. Martinez
ЦФ
24
Diego Saffadi
ЦФ
Альянса
1
Анхело Кампос
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
29
Brian Arias
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
7
Fernando Gaibor
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
25
Gaspar Gentile
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
4-3-3
31
33
19
7
6
10
11
7
17
5
9
4-2-1-3
23
Вискарра
2
3
Самбрано
6
Гарсес
47
Трауко
55
Акино
8
18
Пенья
9
27
Кеведо
11
7
26
26
7
9
20
20
9
10
15
15
10
2
77
77
2
55
Акино
7
7
55
Акино
11
10
Кеппелини
10
Кеппелини
11
18
Пенья
25
25
18
Пенья
27
Кеведо
34
Герреро
34
Герреро
27
Кеведо
Остались в запасе
Альянца Универсидад
Альянса
1
Pedro Ynamine
ВР
3
Benjamín Ampuero
ЦЗ
23
Jesús Barco
ЦП
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
9
D. Martinez
ЦФ
24
Diego Saffadi
ЦФ
Главный тренер
Пауль Комингес
1
Анхело Кампос
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
29
Brian Arias
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Остались в запасе
1
Pedro Ynamine
ВР
3
Benjamín Ampuero
ЦЗ
23
Jesús Barco
ЦП
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
9
D. Martinez
ЦФ
24
Diego Saffadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхело Кампос
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
29
Brian Arias
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
Главный тренер
Пауль Комингес
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Статистика матча Альянца Универсидад - Альянса
7
1
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
18
7
Офсайды
0
2
Количество передач
271
420
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Информация о матче
Главный судья:
Jordi Espinoza, Peru
Стадион:
Estadio Heraclio Tapia, Huanuco
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