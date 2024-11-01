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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттс Каунти - Алфретон
Ноттс Каунти - Алфретон: обзор матча 01 ноября 2024
Ноттс Каунти
01.11.2024, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1 раунд
5 : 1
Завершен
Алфретон
16'
M. Platt
48'
А. Джатта
62'
А. Джатта
85'
J. Brown (П)
90'
J. Brown
14'
L. Waldock
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттс Каунти - Алфретон
ГОЛ! 5:1!
J. Brown
90'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
J. Brown
85'
Замена
R. Reynolds
️️️️
А. Джатта
81'
Замена
Р. Канди
️️️️
Л. Несс
81'
76'
Замена
Б. Фьюстер
️️️️
B. Whitehouse
Желтая карточка
M. Palmer
74'
Замена
M. Cisse
️️️️
Д. Мартин
68'
Замена
Р. МакДональд
️️️️
M. Platt
68'
ГОЛ! 3:1!
А. Джатта
Пас отдал
J. Brown
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Джатта
Пас отдал
Д. Бедо
48'
Желтая карточка
К. Гордон
42'
ГОЛ! 1:1!
M. Platt
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
L. Waldock
11'
Желтая карточка
B. Whitehouse
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Алфретон
1
George Willis
ВР
2
Josh Clackstone
ЦЗ
6
Dwayne Wiley
ЦЗ
23
Nathan Newall
ЦЗ
4
Adam Lund
ЦЗ
7
Billy Whitehouse
ЦП
14
Jediael Abbey
ЦП
8
George Cantrill
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
9
Jake Day
ЦФ
3
Max Hunt
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
11
Ryley Reynolds
ЦП
44
Madou Cisse
ЦП
46
Charlie Gill
ЦФ
Алфретон
13
Jake Askew
ВР
12
Harry Perritt
ЦЗ
5
Adam Anson
ЦЗ
17
Jamie Watson
ЦЗ
22
Билли Фьюстер
ЦП
11
Lewis Salmon
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2-2-2-4
1
Басс
12
Несс
4
Бедо
33
Эббот
2
Гордон
18
6
Хинчи
20
Джатта
5
20
16
Мартин
4-3-3
1
6
23
4
2
7
14
8
3
9
10
12
Несс
5
Канди
5
Канди
12
Несс
5
3
МакДональд
3
МакДональд
5
20
Джатта
11
11
20
Джатта
16
Мартин
44
44
16
Мартин
7
22
Фьюстер
22
Фьюстер
7
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Алфретон
21
Sam Slocombe
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
46
Charlie Gill
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
13
Jake Askew
ВР
12
Harry Perritt
ЦЗ
5
Adam Anson
ЦЗ
17
Jamie Watson
ЦЗ
11
Lewis Salmon
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
46
Charlie Gill
ЦФ
Остались в запасе
13
Jake Askew
ВР
12
Harry Perritt
ЦЗ
5
Adam Anson
ЦЗ
17
Jamie Watson
ЦЗ
11
Lewis Salmon
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Ноттс Каунти - Алфретон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Алфретон
Англия. Кубок, 1 раунд
Ноттс Каунти
5 : 1
01.11.2024
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Уолсолл
1 : 0
12.12.2023
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Алфретон
0 : 0
05.12.2023
Уолсолл
Англия. Кубок, 1/128 финала
Алфретон
2 : 0
04.11.2023
Уэртинг
Англия. Кубок
Сканторп Юнайтед
4 : 0
29.11.2008
Алфретон
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Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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