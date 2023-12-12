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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уолсолл - Алфретон
Уолсолл - Алфретон: обзор матча 12 декабря 2023
Уолсолл
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Алфретон
6'
Д. Мэтт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уолсолл - Алфретон
Желтая карточка
D. Okagbue
90'
+2
Замена
И. Хатчинсон
️️️️
R. Stirk
90'
83'
Замена
Б. Фьюстер
️️️️
J. Thewlis
75'
Желтая карточка
J. Clackstone
Замена
F. Draper
️️️️
Д. Джеймс-Тейлор
65'
Желтая карточка
R. Stirk
51'
50'
Замена
K. Digie
️️️️
S. Brisley
Желтая карточка
Д. Мэтт
45'
+1
Желтая карточка
Т. Ноулз
36'
Желтая карточка
B. Comley
29'
18'
Желтая карточка
S. Brisley
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэтт
Пас отдал
Д. Дэниелс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
7
Том Ноулз
ПВ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Алфретон
1
George Willis
ВР
6
Dwayne Wiley
ЦЗ
2
Josh Clackstone
ЦЗ
23
Nathan Newall
ЦЗ
4
Adam Lund
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
8
George Cantrill
ЦП
11
Lewis Salmon
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
14
Shaun Brisley
ЦФ
Уолсолл
32
George Barrett
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
39
Danny Johnson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Алфретон
13
Jake Askew
ВР
21
Will Grewal Pollard
ЦЗ
22
Билли Фьюстер
ЦП
14
Joe Stacey
ЦП
17
James Oliver
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
9
Jake Day
ЦФ
3-1-5
1
26
5
Дэниелс
6
МакЭнти
7
Ноулз
15
6
14
8
18
Джеймс-Тейлор
3-2-1-3
1
23
4
12
6
2
8
14
29
11
8
21
Хатчинсон
21
Хатчинсон
8
18
Джеймс-Тейлор
34
34
18
Джеймс-Тейлор
22
Фьюстер
22
Фьюстер
Остались в запасе
Уолсолл
Алфретон
32
George Barrett
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
13
Jake Askew
ВР
21
Will Grewal Pollard
ЦЗ
14
Joe Stacey
ЦП
17
James Oliver
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
9
Jake Day
ЦФ
Остались в запасе
32
George Barrett
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Остались в запасе
13
Jake Askew
ВР
21
Will Grewal Pollard
ЦЗ
14
Joe Stacey
ЦП
17
James Oliver
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
9
Jake Day
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уолсолл - Алфретон
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Алфретон
Англия. Кубок, 1 раунд
Ноттс Каунти
5 : 1
01.11.2024
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Уолсолл
1 : 0
12.12.2023
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Алфретон
0 : 0
05.12.2023
Уолсолл
Англия. Кубок, 1/128 финала
Алфретон
2 : 0
04.11.2023
Уэртинг
Англия. Кубок
Сканторп Юнайтед
4 : 0
29.11.2008
Алфретон
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