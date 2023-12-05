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Расписание матчей
Англия. Кубок
Алфретон - Уолсолл
Алфретон - Уолсолл: обзор матча 05 декабря 2023
Алфретон
05.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
0 : 0
Завершен
Уолсолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алфретон - Уолсолл
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дэниелс
85'
Желтая карточка
Т. Ноулз
78'
Замена
J. Earing
️️️️
Р. Тирни
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алфретон
1
George Willis
ВР
23
Nathan Newall
ЦЗ
2
Josh Clackstone
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
4
Adam Lund
ЦЗ
6
Dwayne Wiley
ЦЗ
22
Билли Фьюстер
ЦП
8
George Cantrill
ЦП
14
Shaun Brisley
(К)
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
34
Freddie Draper
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Алфретон
13
Jake Askew
ВР
21
Will Grewal Pollard
ЦЗ
14
Joe Stacey
ЦП
17
James Oliver
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
11
Lewis Salmon
ЦФ
9
Jake Day
ЦФ
Уолсолл
32
George Barrett
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
21
Jack Earing
ЦП
24
Harry Williams
ЦП
27
Dylan Thomas
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
3-2-2-2
1
12
4
6
2
23
22
Фьюстер
8
29
14
3-1-1-5
1
6
МакЭнти
5
Дэниелс
26
26
Тирни
7
Ноулз
34
6
15
8
21
Хатчинсон
26
Тирни
21
21
26
Тирни
Остались в запасе
Алфретон
Уолсолл
13
Jake Askew
ВР
21
Will Grewal Pollard
ЦЗ
14
Joe Stacey
ЦП
17
James Oliver
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
11
Lewis Salmon
ЦФ
9
Jake Day
ЦФ
32
George Barrett
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Harry Williams
ЦП
27
Dylan Thomas
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
13
Jake Askew
ВР
21
Will Grewal Pollard
ЦЗ
14
Joe Stacey
ЦП
17
James Oliver
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
11
Lewis Salmon
ЦФ
9
Jake Day
ЦФ
Остались в запасе
32
George Barrett
ВР
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
24
Harry Williams
ЦП
27
Dylan Thomas
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Алфретон - Уолсолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Алфретон
Англия. Кубок, 1 раунд
Ноттс Каунти
5 : 1
01.11.2024
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Уолсолл
1 : 0
12.12.2023
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Алфретон
0 : 0
05.12.2023
Уолсолл
Англия. Кубок, 1/128 финала
Алфретон
2 : 0
04.11.2023
Уэртинг
Англия. Кубок
Сканторп Юнайтед
4 : 0
29.11.2008
Алфретон
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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