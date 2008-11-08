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Расписание матчей
Англия. Кубок
Алфретон - Бери Таун
Алфретон - Бери Таун: обзор матча 08 ноября 2008
Алфретон
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
4 : 2
Завершен
Бери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алфретон - Бери Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алфретон
Англия. Кубок, 1 раунд
Ноттс Каунти
5 : 1
01.11.2024
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Уолсолл
1 : 0
12.12.2023
Алфретон
Англия. Кубок, 1/64 финала
Алфретон
0 : 0
05.12.2023
Уолсолл
Англия. Кубок, 1/128 финала
Алфретон
2 : 0
04.11.2023
Уэртинг
Англия. Кубок
Сканторп Юнайтед
4 : 0
29.11.2008
Алфретон
Бери Таун
Кубок Английской лиги
Бери Таун
0 : 2
11.08.2009
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Англия. Кубок
Алфретон
4 : 2
08.11.2008
Бери Таун
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Соблюдая fair play «Донкастер» умышленно позволил сопернику сравнять счет
2015.08.09 06:14
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Соблюдая fair play «Донкастер» умышленно позволил сопернику сравнять счет
2015.08.09 06:14
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