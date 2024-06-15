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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Албания
Италия - Албания: обзор матча 15 июня 2024
Италия
15.06.2024, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Албания
11'
А. Бастони
16'
Н. Барелла
1'
Н. Байрами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Италия - Албания
Замена
М. Фолоруншо
️️️️
Н. Барелла
90'
+2
86'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Н. Байрами
Замена
М. Ретеги
️️️️
Д. Скамакка
82'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Димарко
82'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Кьеза
77'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Л. Пеллегрини
77'
76'
Замена
Р. Манай
️️️️
А. Броя
74'
Желтая карточка
А. Ходжа
68'
Замена
К. Лячи
️️️️
Т. Сефери
68'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Я. Асани
Травма
А. Бастони
53'
51'
Желтая карточка
А. Броя
Желтая карточка
Р. Калафьори
51'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
21'
ГОЛ! 2:1!
Н. Барелла
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Бастони
Пас отдал
Л. Пеллегрини
11'
1'
ГОЛ! 0:1!
Н. Байрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
9
Армандо Броя
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Клаус Гясула
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
11
Димарко
5
Калафьори
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
18
Барелла
16
Фраттези
8
Жоржиньо
14
Кьеза
10
Пеллегрини
20
Скамакка
4-1-1-2-2
1
Стракоша
4
Хюсай
6
Джимсити
5
Айети
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
9
Асани
10
Байрами
17
Сефери
9
Броя
14
Кьеза
20
Камбьясо
20
Камбьясо
14
Кьеза
11
Димарко
13
Дармиан
13
Дармиан
11
Димарко
18
Барелла
25
Фолоруншо
25
Фолоруншо
18
Барелла
10
Пеллегрини
16
Кристанте
16
Кристанте
10
Пеллегрини
20
Скамакка
9
Ретеги
9
Ретеги
20
Скамакка
17
Сефери
14
Лячи
14
Лячи
17
Сефери
9
Асани
21
Ходжа
21
Ходжа
9
Асани
9
Броя
7
Манай
7
Манай
9
Броя
10
Байрами
10
Мучи
10
Мучи
10
Байрами
Остались в запасе
Италия
Албания
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Италия - Албания
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
7
Офсайды
2
1
Количество передач
812
373
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.46
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
60512 из 81365 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
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