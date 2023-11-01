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Расписание матчей
Испания. Кубок
Террасса - Альбасете
Террасса - Альбасете: обзор матча 01 ноября 2023
Террасса
01.11.2023, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Альбасете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Террасса - Альбасете
78'
Замена
R. Rodriguez
️️️️
L. Roldán
75'
Желтая карточка
А. Родригес
63'
Замена
A. Medina Delgado
️️️️
S. Shashoua
63'
Замена
И. Марин
️️️️
Д. Эскриче
46'
Замена
C. Glauder
️️️️
T. Datković
Начало матча
Статистика матча Террасса - Альбасете
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Террасса
Испания. Кубок, 1/32 финала
Террасса
0 : 1
06.12.2023
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Террасса
1 : 0
01.11.2023
Альбасете
Испания. Кубок, 1/64 финала
Террасса
2 : 4
16.12.2020
Валенсия
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
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