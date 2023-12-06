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Расписание матчей
Испания. Кубок
Террасса - Алавес
Террасса - Алавес: обзор матча 06 декабря 2023
Террасса
06.12.2023, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Алавес
21'
Х. Алькаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Террасса - Алавес
90'
+3
Желтая карточка
А. Сола
90'
+3
Замена
С. Диалло
️️️️
А. Сола
74'
Замена
Кике
️️️️
Х. Каррикабуру
73'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
U. Ropero
73'
Замена
А. Реббах
️️️️
Х. Алькаин
Замена
️️️️
A. Fernandez Jofresa
63'
43'
Желтая карточка
Х. Алькаин
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Алькаин
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Террасса - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Террасса
Испания. Кубок, 1/32 финала
Террасса
0 : 1
06.12.2023
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Террасса
1 : 0
01.11.2023
Альбасете
Испания. Кубок, 1/64 финала
Террасса
2 : 4
16.12.2020
Валенсия
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
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