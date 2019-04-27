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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Альбасете
Осасуна - Альбасете: обзор матча 27 апреля 2019
Осасуна
27.04.2019, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 36 тур
2 : 0
Завершен
Альбасете
69'
У. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Альбасете
77'
Красная карточка
Р. Зозуля
ГОЛ! 1:0!
У. Гарсия
69'
Желтая карточка
Ф. Мерида
66'
65'
Вторая желтая
Д. Торрес
37'
Желтая карточка
Д. Торрес
Начало матча
Статистика матча Осасуна - Альбасете
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
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