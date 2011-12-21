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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Альбасете
Атлетико - Альбасете: обзор матча 21 декабря 2011
Атлетико
21.12.2011, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Альбасете
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Альбасете
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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