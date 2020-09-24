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Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Аланьяспор
Русенборг - Аланьяспор: обзор матча 24 сентября 2020
Русенборг
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Аланьяспор
86'
Замена
О. Булут
️️️️
J.
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
К. Хольс
82'
82'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Э. Караджа
Замена
Э. Тагсет
️️️️
S. Adegbenro
71'
68'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Аксой
Желтая карточка
Т. Региниуссен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Аланьяспор
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
22
Конате
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
6
Хеденстад
16
Закариассен
5
Скьельбред
16
Конрадсен
9
Исламович
24
19
Хольс
4-3-1-2
28
Марафона
33
Цавеллас
29
Колкер
24
29
Мубандже
48
Учан
20
Аксой
11
Давидсон
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
19
Хольс
29
Рейтан
29
Рейтан
19
Хольс
24
20
Тагсет
20
Тагсет
24
24
6
Булут
6
Булут
24
20
Аксой
15
Бабакар
15
Бабакар
20
Аксой
7
Караджа
9
Пектемек
9
Пектемек
7
Караджа
Остались в запасе
Русенборг
Аланьяспор
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Остались в запасе
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Русенборг - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
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