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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Садд - Иенген Спорт
Аль-Садд - Иенген Спорт: обзор матча 11 декабря 2019
Аль-Садд
11.12.2019, среда, 20:30
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Иенген Спорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Садд - Иенген Спорт
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
- : -
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Иенген Спорт
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Аль-Садд
3 : 1
11.12.2019
Иенген Спорт
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16 апреля
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Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Насра» и «Аль-Садда» на победу в матче 5 тура
09:49
Брозович нашел новый клуб
15 сентября
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1 сентября
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Экс-тренер «Зенита» Манчини остался без клуба
13 июня
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ
16 апреля
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Клубный ЧМ. «Аль-Садд» Хави в овертайме обыграл каледонский «Иенген» и вышел в 1/4 финала
2019.12.11 23:34
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