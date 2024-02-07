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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Аль-Шабаб
Краснодар - Аль-Шабаб: обзор матча 07 февраля 2024
Краснодар
07.02.2024, среда, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Аль-Шабаб
15'
Э. Сперцян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Аль-Шабаб
Замена
С. Пузанов
️️️️
Э. Сперцян
83'
81'
Замена
Н. Аль-Сади
️️️️
Я. Сантос
81'
Замена
Р. Шарахили
️️️️
Н. Аль-Шарари
70'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Г. Куэльяр
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Д. Кордоба
61'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
К. Боржес
61'
Замена
Кайо
️️️️
В. Тормена
61'
Замена
С. Петров
️️️️
Л. Оласа
61'
46'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Жуниор
Замена
Ж. Батчи
️️️️
О. Олусегун
46'
Замена
М. Баньяц
️️️️
Н. Кривцов
46'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
А. Черников
46'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Х. Алонсо
46'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Эктов
46'
Замена
С. Агкацев
️️️️
М. Сафонов
46'
42'
Желтая карточка
Х. Бахебри
42'
Желтая карточка
Х. Бахебри
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сперцян
15'
13'
Желтая карточка
Я. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Аль-Шабаб
26
Мустафа Малайека
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Витиньо
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Аль-Шабаб
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
26
Рияд Шарахили
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
15
Оласа
3
Тормена
6
Алонсо
15
Эктов
53
Черников
88
Кривцов
20
Боржес
8
Сперцян
9
Кордоба
6
Олусегун
4-1-3-1-1
26
Малайека
29
Сайсс
4
Сантос
4
Аль-Шарари
24
Аль-Харби
5
Куэльяр
11
Бахебри
11
Ракитич
11
Витиньо
10
Карраско
13
Жуниор
39
Сафонов
1
Агкацев
1
Агкацев
39
Сафонов
3
Тормена
31
Кайо
31
Кайо
3
Тормена
6
Алонсо
4
Арутюнян
4
Арутюнян
6
Алонсо
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
15
Эктов
82
Волков
82
Волков
15
Эктов
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
88
Кривцов
7
Баньяц
7
Баньяц
88
Кривцов
8
Сперцян
13
Пузанов
13
Пузанов
8
Сперцян
6
Олусегун
11
Батчи
11
Батчи
6
Олусегун
9
Кордоба
99
Кобнан
99
Кобнан
9
Кордоба
20
Боржес
90
Кокшаров
90
Кокшаров
20
Боржес
5
Куэльяр
12
Канаба
12
Канаба
5
Куэльяр
4
Аль-Шарари
26
Шарахили
26
Шарахили
4
Аль-Шарари
4
Сантос
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
4
Сантос
13
Жуниор
13
Диалло
13
Диалло
13
Жуниор
Остались в запасе
Краснодар
Аль-Шабаб
35
Роман Сафронов
ВР
94
Дмитрий Кучугура
АП
Главный тренер
Владимир Ивич
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
94
Дмитрий Кучугура
АП
Остались в запасе
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Краснодар - Аль-Шабаб
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Где смотреть матч:
ютуб-канал "Коммент.Шорт"
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