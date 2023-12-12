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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Иттихад - Окленд Сити
Аль-Иттихад - Окленд Сити: обзор матча 12 декабря 2023
Аль-Иттихад
12.12.2023, вторник, 21:00
Клубный чемпионат мира, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Окленд Сити
29'
Ромариньо
34'
Н. Канте
40'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Окленд Сити
Замена
А. Бамсауд
️️️️
З. Хавсави
83'
Замена
М. Аль-Сахафи
️️️️
Ф. Аль-Гамди
83'
83'
Замена
A. Mitchell
️️️️
C. Gray
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
И. Коронадо
77'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
Н. Канте
77'
68'
Замена
T. Zhou
️️️️
M. Ilich
68'
Замена
E. Tade
️️️️
D. Manickum
Замена
Жота
️️️️
Ромариньо
59'
56'
Замена
J. Lee
️️️️
G. Garriga
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Шанкити
40'
ГОЛ! 2:0!
Н. Канте
34'
ГОЛ! 1:0!
Ромариньо
Пас отдал
З. Хавсави
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Окленд Сити
1
Conor Tracey
ВР
4
Christian Gray
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
8
Gerard Garriga
ЦП
2
Mario Ilich
ЦП
7
Cameron Howieson
ЦП
10
Dylan Manickum
ЦФ
12
Regont Murati
ЦФ
21
Liam Gillion
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Аль-Иттихад
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
7
Жота
ЛВ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Окленд Сити
21
Adam Bell
ЦЗ
3
Adam Mitchell
ЦЗ
22
Tong Zhou
ЦП
15
Aidan Carey
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
20
Emiliano Tade
ЦФ
16
Joseph Lee
ЦФ
4-3-1-2
43
Гроэ
15
Кадеш
2
Хавсави
26
Хегази
13
Шанкити
8
Аль-Гамди
91
Канте
6
Фабиньо
77
Коронадо
7
Ромариньо
9
Бензема
4-3-3
1
14
25
13
4
8
2
7
21
12
10
2
Хавсави
24
Бамсауд
24
Бамсауд
2
Хавсави
77
Коронадо
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
77
Коронадо
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
22
Аль-Сахафи
8
Аль-Гамди
7
Ромариньо
7
Жота
7
Жота
7
Ромариньо
91
Канте
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
91
Канте
4
3
3
4
2
22
22
2
10
20
20
10
8
16
16
8
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Окленд Сити
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Adam Bell
ЦЗ
15
Aidan Carey
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Bell
ЦЗ
15
Aidan Carey
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Аль-Иттихад - Окленд Сити
Всего ударов по воротам
19
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
5
5
Количество передач
272
251
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1/8 финала
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1 раунд
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Окленд Сити
1 : 1
24.06.2025
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бавария
10 : 0
15.06.2025
Окленд Сити
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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