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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Акрон - Урал-2
Акрон - Урал-2: обзор матча 21 сентября 2019
Акрон
21.09.2019, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
1 : 0
Завершен
Урал-2
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Статистика матча Акрон - Урал-2
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Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
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2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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6 : 1
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24.10.2026
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Урал-2
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25.10.2026
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Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
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