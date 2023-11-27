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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Акрон
Алания - Акрон: обзор матча 27 ноября 2023
Алания
27.11.2023, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
25'
Б. Гурциев
39'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Акрон
Желтая карточка
В. Царукян
88'
Желтая карточка
Д. Кобесов
88'
87'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Погосов
Замена
В. Царукян
️️️️
И. Машуков
77'
72'
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
68'
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
68'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Килин
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Чочиев
65'
Замена
А. Цараев
️️️️
В. Кротов
60'
44'
Желтая карточка
К. Савичев
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Эльдарушев
30'
Желтая карточка
Н. Анджелкович
ГОЛ! 1:0!
Б. Гурциев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Валерий Царукян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
90
Владислав Галкин
АП
78
Алексей Гусев
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
15
Плиев
13
Засеев
30
Гаглоев
15
Хабалов
11
Чочиев
7
Гурциев
14
Машуков
57
Кротов
3-2-2-2-1
13
Волков
52
Конюхов
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
5
Ходжаниязов
27
Чудин
7
Песегов
18
Килин
24
Погосов
11
Эльдарушев
57
Кротов
22
Цараев
22
Цараев
57
Кротов
11
Чочиев
10
Кобесов
10
Кобесов
11
Чочиев
14
Машуков
80
Царукян
80
Царукян
14
Машуков
18
Килин
11
Апеков
11
Апеков
18
Килин
24
Погосов
99
Азаров
99
Азаров
24
Погосов
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Алания
Акрон
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Караев
ЦФ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
90
Владислав Галкин
АП
78
Алексей Гусев
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Караев
ЦФ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
90
Владислав Галкин
АП
78
Алексей Гусев
АП
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Алания - Акрон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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