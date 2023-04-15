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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Акрон
Уфа - Акрон: обзор матча 15 апреля 2023
Уфа
15.04.2023, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Акрон
Желтая карточка
Л. Ушахин
81'
79'
Замена
Р. Апеков
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Сандрачук
️️️️
И. Темников
76'
Замена
Д. Ортис
️️️️
А. Голубев
75'
71'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Понсе
71'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Н. Салтыков
Замена
А. Хугаев
️️️️
Р. Минаев
66'
Вторая желтая
Д. Емельянов
59'
55'
Красная карточка
К. Савичев
46'
Замена
Е. Песегов
️️️️
Д. Сагуткин
46'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
И. Зуев
34'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
Желтая карточка
Д. Емельянов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-2-3-1
1
Хамхоев
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
29
Мухин
11
Темников
99
Емельянов
50
Голубев
7
Никитин
24
Погосов
17
Касинтура
77
Минаев
3-1-1-3-1
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
3
Сагуткин
6
Макаров
20
Полубояринов
18
Килин
99
Палиенко
14
Салтыков
9
Понсе
11
Темников
72
Сандрачук
72
Сандрачук
11
Темников
77
Минаев
8
Хугаев
8
Хугаев
77
Минаев
50
Голубев
70
Ортис
70
Ортис
50
Голубев
58
Зуев
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
58
Зуев
3
Сагуткин
7
Песегов
7
Песегов
3
Сагуткин
9
Понсе
77
Сасин
77
Сасин
9
Понсе
99
Палиенко
11
Апеков
11
Апеков
99
Палиенко
14
Салтыков
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Салтыков
Остались в запасе
Уфа
Акрон
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Уфа - Акрон
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Нефтяник
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