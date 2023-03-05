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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Краснодар-2
Акрон - Краснодар-2: обзор матча 05 марта 2023
Акрон
05.03.2023, воскресенье, 14:30
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Краснодар-2
Желтая карточка
И. Рогач
85'
63'
Замена
Д. Иванов
️️️️
М. Кутовой
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
60'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Р. Апеков
60'
Замена
А. Килин
️️️️
В. Азаров
60'
57'
Замена
О. Попов
️️️️
Д. Карпов
49'
Желтая карточка
М. Сухорученко
46'
Замена
Д. Окоронкво
️️️️
Р. Халназаров
Замена
П. Шакуро
️️️️
И. Чудин
46'
46'
Замена
В. Самко
️️️️
И. Губжоков
Замена
И. Рогач
️️️️
И. Зуев
38'
Желтая карточка
И. Зуев
26'
Желтая карточка
И. Чудин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
20
Полубояринов
7
Песегов
11
Апеков
99
Азаров
11
Эльдарушев
4-1-1-2-2
26
Гришин
44
Исаенко
44
Сухорученко
35
Гайворонский
32
Пивоваров
19
Плотников
18
Ндука
70
Губжоков
20
Халназаров
90
Кутовой
11
Карпов
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
99
Азаров
18
Килин
18
Килин
99
Азаров
11
Апеков
14
Салтыков
14
Салтыков
11
Апеков
58
Зуев
4
Рогач
4
Рогач
58
Зуев
27
Чудин
90
Шакуро
90
Шакуро
27
Чудин
90
Кутовой
13
Иванов
13
Иванов
90
Кутовой
70
Губжоков
70
Самко
70
Самко
70
Губжоков
11
Карпов
9
Попов
9
Попов
11
Карпов
20
Халназаров
20
Окоронкво
20
Окоронкво
20
Халназаров
Остались в запасе
Акрон
Краснодар-2
77
Дмитрий Сасин
АП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
80
Никита Кокарев
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
77
Дмитрий Сасин
АП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Акрон - Краснодар-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Кирилл Силантьев (Самара)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Кристалл
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