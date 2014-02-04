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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Пахтакор
Ахмат - Пахтакор: обзор матча 04 февраля 2014
Ахмат
04.02.2014, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Пахтакор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ахмат - Пахтакор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
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Информация о матче
Стадион:
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