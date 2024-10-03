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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Аякс
Славия - Аякс: обзор матча 03 октября 2024
Славия
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
67'
Т. Хоры
18'
Б. ван ден Бомен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Аякс
90'
+1
Желтая карточка
А. Гаеи
90'
Желтая карточка
О. Вейндал
78'
Желтая карточка
Б. ван ден Бомен
78'
Замена
Д. Ругани
️️️️
К. Тэйлор
75'
Вторая желтая
Ю. Бас
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
Ф. Пребсл
74'
69'
Желтая карточка
К. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Т. Хоры
Пас отдал
М. Юрасек
67'
Желтая карточка
Д. Дудера
66'
Замена
Э. Малик Диуф
️️️️
К. Валлем
61'
Замена
Л. Провод
️️️️
О. Лингр
61'
Замена
М. Юрасек
️️️️
С. Мичез
61'
Замена
Т. Хоры
️️️️
М. Хытил
61'
56'
Замена
О. Вейндал
️️️️
К. Расмуссен
56'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
56'
Замена
А. Гаеи
️️️️
М. Годтс
47'
Желтая карточка
Ю. Бас
42'
Замена
Б. Тахирович
️️️️
К. Хлинссон
35'
Желтая карточка
Й. Хато
Желтая карточка
Ф. Пребсл
27'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. ван ден Бомен
Желтая карточка
Т. Голеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
3
Томаш Голеш
(К)
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
23
Симион Мичез
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Аякс
22
Ремко Пасвер
(К)
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
12
Jan Tredl
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
19
Jan Faberski
ЦФ
9
Дон-Анджело Конаду
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Кински
3
Голеш
4
Зима
98
Пребсл
21
Змозла
23
Дудера
19
Дорли
32
Лингр
6
Валлем
23
Мичез
13
Хытил
4-2-2-2
22
Пасвер
6
Шутало
2
Ренш
21
Хато
15
Бас
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
14
Хлинссон
22
Годтс
7
Расмуссен
9
Бробби
6
Валлем
25
Диуф
25
Диуф
6
Валлем
98
Пребсл
20
Зафейрис
20
Зафейрис
98
Пребсл
32
Лингр
17
Провод
17
Провод
32
Лингр
13
Хытил
25
Хоры
25
Хоры
13
Хытил
23
Мичез
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Мичез
7
Расмуссен
5
Вейндал
5
Вейндал
7
Расмуссен
24
Тэйлор
24
Ругани
24
Ругани
24
Тэйлор
22
Годтс
3
Гаеи
3
Гаеи
22
Годтс
14
Хлинссон
4
Тахирович
4
Тахирович
14
Хлинссон
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
Славия
Аякс
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
19
Jan Faberski
ЦФ
9
Дон-Анджело Конаду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
12
Jan Tredl
ЦП
21
Simon Sloncik
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
19
Jan Faberski
ЦФ
9
Дон-Анджело Конаду
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Славия - Аякс
4
1
6
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
8
3
Нарушения
21
17
Офсайды
4
0
Количество передач
382
333
Сейвы
2
7
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.29
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Фортуна Арена
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