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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Аякс
Зальцбург - Аякс: обзор матча 27 февраля 2014
Зальцбург
27.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Аякс
56'
М. ван дер Харт (АГ)
66'
С. Мане
77'
Х. Сориано
82'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Аякс
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
К. Швеглер
89'
82'
ГОЛ! 3:1!
Д. Классен
Пас отдал
Б. Кркич
78'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Л. Дуарте
Замена
Д. Швенто
️️️️
А. Ульмер
78'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сориано
Пас отдал
С. Мане
77'
Замена
Р. Жуль
️️️️
Алан
73'
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
К. Ляйтгеб
66'
63'
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Де Йонг
63'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
К. Поульсен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. ван дер Харт
56'
49'
Желтая карточка
С. Денсвил
Желтая карточка
А. Рамальо
43'
27'
Желтая карточка
К. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Аякс
32
Микки ван дер Харт
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
10
Лерин Дуарте
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Дэви Классен
АП
19
Лесли де Са
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
7
Марко Майлингер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Роберт Жуль
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
17
Ульмер
27
Швеглер
13
Хинтереггер
5
Рамальо
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
44
Кампль
10
Мане
11
Алан
19
Сориано
3-3-1-2
32
ван дер Харт
16
ван Рейн
4
Денсвил
17
Блинд
10
Дуарте
29
Поульсен
6
Де Йонг
18
Классен
30
Сигторссон
19
де Са
11
Алан
32
Жуль
32
Жуль
11
Алан
27
Швеглер
17
Кляйн
17
Кляйн
27
Швеглер
17
Ульмер
81
Швенто
81
Швенто
17
Ульмер
29
Поульсен
44
Ридевальд
44
Ридевальд
29
Поульсен
10
Дуарте
25
Андерсен
25
Андерсен
10
Дуарте
6
Де Йонг
9
Кркич
9
Кркич
6
Де Йонг
Остались в запасе
Зальцбург
Аякс
7
Марко Майлингер
ЦП
33
Александр Вальке
ВР
15
Франц Шимер
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
1
Кеннет Вермеер
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
7
Марко Майлингер
ЦП
33
Александр Вальке
ВР
15
Франц Шимер
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Зальцбург - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ред Булл Арена
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