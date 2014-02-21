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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Зальцбург
Аякс - Зальцбург: обзор матча 21 февраля 2014
Аякс
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Зальцбург
14'
Х. Сориано (П)
21'
С. Мане
35'
Х. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Зальцбург
86'
Замена
Д. Швенто
️️️️
К. Кампль
83'
Замена
В. Бериша
️️️️
К. Ляйтгеб
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Д. Классен
81'
Желтая карточка
Д. Блинд
77'
76'
Замена
Р. Жуль
️️️️
Х. Сориано
Замена
Р. Кишна
️️️️
К. Сигторссон
60'
Замена
К. Поульсен
️️️️
Л. Дуарте
58'
42'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
35'
ГОЛ! 0:3!
Х. Сориано
Желтая карточка
С. Де Йонг
27'
21'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
Пас отдал
К. Кампль
18'
Желтая карточка
К. Ляйтгеб
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Сориано
Желтая карточка
Й. Велтман
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
10
Лерин Дуарте
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Алан
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
7
Марко Майлингер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
32
Роберт Жуль
ЦФ
4-2-1-3
24
Силлессен
17
Блинд
34
Велтман
16
ван Рейн
4
Мойсандер
10
Дуарте
6
Де Йонг
18
Классен
30
Сигторссон
7
Фишер
9
Кркич
4-3-1-2
25
Гулачи
27
Швеглер
5
Рамальо
13
Хинтереггер
17
Ульмер
44
Кампль
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
10
Мане
19
Сориано
11
Алан
10
Дуарте
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Дуарте
18
Классен
25
Андерсен
25
Андерсен
18
Классен
30
Сигторссон
35
Кишна
35
Кишна
30
Сигторссон
19
Сориано
32
Жуль
32
Жуль
19
Сориано
24
Ляйтгеб
23
Бериша
23
Бериша
24
Ляйтгеб
44
Кампль
81
Швенто
81
Швенто
44
Кампль
Остались в запасе
Аякс
Зальцбург
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
7
Марко Майлингер
ЦП
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
Остались в запасе
7
Марко Майлингер
ЦП
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Аякс - Зальцбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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