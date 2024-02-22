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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Аякс
Буде-Глимт - Аякс: обзор матча 22 февраля 2024
Буде-Глимт
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Аякс
83'
П. Берг
34'
С. Бергейс
114'
К. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Аякс
114'
ГОЛ! 1:2!
К. Тэйлор
112'
Замена
Д. Райкхофф
️️️️
Б. Тахирович
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
109'
106'
Замена
С. Маннсверк
️️️️
С. Бергейс
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Х. Эвьен
106'
Желтая карточка
Х. Эвьен
96'
Замена
И. Амундсен
️️️️
Й. Гундерсен
90'
+7
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
90'
+7
Замена
О. Капскармо
️️️️
У. Салтнес
90'
+7
Желтая карточка
Й. Гундерсен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
П. Берг
Пас отдал
Й. Хеуге
83'
83'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
К. Хлинссон
79'
Желтая карточка
Д. Рамай
Желтая карточка
Н. Цугель
79'
Замена
Н. Цугель
️️️️
С. Серли
72'
Вторая желтая
А. Гренбек
66'
Желтая карточка
А. Гренбек
58'
58'
Желтая карточка
Д. Ренш
53'
Замена
А. Гаеи
️️️️
К. Форбш
48'
Красная карточка
Й. Шутало
42'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Б. Бробби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
(К)
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Стивен Бергейс
(К)
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-1-4-2
1
Хауг
15
Бьоркан
6
Гундерсен
5
Вембангомо
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
11
Гренбек
18
Мое
10
Хеуге
10
Серли
4-3-2-1
1
Рамай
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
3
Соса
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
23
Бергейс
14
Хлинссон
9
Форбш
9
Бробби
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
6
Гундерсен
38
Амундсен
38
Амундсен
6
Гундерсен
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
26
Эвьен
8
Гулликсен
8
Гулликсен
26
Эвьен
10
Серли
11
Цугель
11
Цугель
10
Серли
14
Салтнес
9
Капскармо
9
Капскармо
14
Салтнес
9
Форбш
3
Гаеи
3
Гаеи
9
Форбш
14
Хлинссон
24
Тэйлор
24
Тэйлор
14
Хлинссон
23
Бергейс
20
Маннсверк
20
Маннсверк
23
Бергейс
4
Тахирович
9
Райкхофф
9
Райкхофф
4
Тахирович
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
Буде-Глимт
Аякс
44
Магнус Брендбо
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
45
Исак Сьонг
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Буде-Глимт - Аякс
4
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
862
496
Сейвы
1
6
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.72
1.51
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Аспмюра
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