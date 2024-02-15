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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Аякс - Буде-Глимт
Аякс - Буде-Глимт: обзор матча 15 февраля 2024
Аякс
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Буде-Глимт
90+1'
Б. ван ден Бомен (П)
90+7'
С. Бергейс
16'
А. Гренбек
63'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Буде-Глимт
ГОЛ! 2:2!
С. Бергейс
90'
+7
Замена
А. Гаеи
️️️️
Т. Гуджер
90'
+2
Замена
Д. Райкхофф
️️️️
К. Хлинссон
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. ван ден Бомен
90'
+1
90'
Красная карточка
О. Бьортуфт
Желтая карточка
Д. Хендерсон
87'
Желтая карточка
Т. Гуджер
85'
81'
Замена
О. Капскармо
️️️️
А. Гренбек
74'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Й. Хеуге
74'
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
Й. Гундерсен
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Тэйлор
71'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Гренбек
Пас отдал
Х. Эвьен
Замена
К. Форбш
️️️️
Ч. Акпом
63'
46'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
С. Серли
Замена
Б. Соса
️️️️
Д. Ренш
46'
37'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
25'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Гренбек
Пас отдал
Й. Хеуге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
(К)
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Буде-Глимт
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
10
Йенс Хеуге
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Буде-Глимт
45
Исак Сьонг
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
4-3-1-2
1
Рамай
47
Гуджер
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
14
Хендерсон
24
Тэйлор
23
Бергейс
14
Хлинссон
29
Акпом
9
Бробби
3-1-4-1-1
1
Хауг
5
Вембангомо
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
11
Гренбек
26
Эвьен
18
Мое
10
Серли
10
Хеуге
2
Ренш
3
Соса
3
Соса
2
Ренш
47
Гуджер
3
Гаеи
3
Гаеи
47
Гуджер
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
29
Акпом
9
Форбш
9
Форбш
29
Акпом
14
Хлинссон
9
Райкхофф
9
Райкхофф
14
Хлинссон
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
10
Серли
8
Гулликсен
8
Гулликсен
10
Серли
10
Хеуге
11
Цугель
11
Цугель
10
Хеуге
11
Гренбек
9
Капскармо
9
Капскармо
11
Гренбек
Остались в запасе
Аякс
Буде-Глимт
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
Главный тренер
Джон ван'т Схип
45
Исак Сьонг
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
Остались в запасе
45
Исак Сьонг
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Аякс - Буде-Глимт
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
12
5
Офсайды
2
1
Количество передач
663
419
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.51
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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