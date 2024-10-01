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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Уимблдон
Ньюкасл - Уимблдон: обзор матча 01 октября 2024
Ньюкасл
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Уимблдон
45+1'
Ф. Шер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Уимблдон
90'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
C. Maycock
Замена
Д. Берн
️️️️
Ф. Шер
90'
89'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Д. Тилли
89'
Замена
A. Smith
️️️️
М. Ипполит
Замена
Л. Холл
️️️️
Э. Крафт
62'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Жоэлинтон
62'
62'
Замена
M. Stevens
️️️️
Д. Пигот
62'
Замена
J. Neufville
️️️️
H. Biler
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
55'
52'
Желтая карточка
М. Ипполит
Замена
О. Влаходимос
️️️️
М. Дубравка
46'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Х. Барнс
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Шер
45'
+1
45'
Желтая карточка
H. Biler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
(К)
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
31
Joe Lewis
(К)
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
4-3-2-1
39
Дубравка
17
Крафт
5
Шер
6
Келли
2
Ливраменто
11
Барнс
8
Лонгстафф
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Осула
4-3-1-2
1
Гудман
31
26
33
2
21
Ипполит
8
6
7
Тилли
39
Пигот
9
Бугиль
39
Дубравка
1
Влаходимос
1
Влаходимос
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
33
Берн
5
Шер
11
Барнс
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
11
Барнс
17
Крафт
3
Холл
3
Холл
17
Крафт
7
Жоэлинтон
17
Гордон
17
Гордон
7
Жоэлинтон
7
Тилли
29
Ферлонг
29
Ферлонг
7
Тилли
21
Ипполит
12
12
21
Ипполит
2
7
7
2
8
10
10
8
39
Пигот
14
14
39
Пигот
Остались в запасе
Ньюкасл
Уимблдон
26
Джон Радди
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Ньюкасл - Уимблдон
1
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
9
6
Офсайды
2
2
Количество передач
729
199
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
59
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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