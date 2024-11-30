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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уимблдон - Дагенхэм энд Редбридж
Уимблдон - Дагенхэм энд Редбридж: обзор матча 30 ноября 2024
Уимблдон
30.11.2024, суббота, 22:15
Англия. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Дагенхэм энд Редбридж
45+8'
M. Stevens
35'
J. Morias
79'
Д. Рис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Дагенхэм энд Редбридж
90'
+6
Желтая карточка
O. Rutherford
90'
+2
Желтая карточка
J. Umerah
Желтая карточка
Д. Тилли
90'
+2
90'
Замена
T. Rendall
️️️️
Д. Перейра
Желтая карточка
О. Бугиль
89'
88'
Желтая карточка
L. Woodhouse
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
R. Harbottle
87'
84'
Желтая карточка
E. Justham
79'
Желтая карточка
Д. Рис
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Рис
Замена
Д. Пигот
️️️️
J. Ball
78'
Замена
H. Biler
️️️️
Д. Ферлонг
76'
67'
Замена
J. Hessenthaler
️️️️
H. Phipps
67'
Замена
Д. Рис
️️️️
J. Morias
ГОЛ! 1:1!
M. Stevens
Пас отдал
Д. Ферлонг
45'
+8
Желтая карточка
R. Harbottle
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
J. Morias
Пас отдал
Д. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
12
Alistair Smith
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Дагенхэм энд Редбридж
1
E. Justham
(К)
ВР
21
O. Rutherford
ЦЗ
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
3
Luca Woodhouse
ЦП
6
H. Phipps
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
19
Райан Хилл
ЦП
9
Josh Umerah
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
22
Riley Moran
ЦП
34
Harry Hedges
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
36
Reuben Amissah
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Дагенхэм энд Редбридж
17
T. Rendall
ЦЗ
3
F. Vincent
ЦП
25
Ralph Vigrass
ЦП
8
Джош Рис
ЦП
18
D. Stephenson
ЦФ
4
Jake Hessenthaler
ЦФ
16
Shiloh Remy
ЦФ
4-3-1-2
1
Гудман
29
Ферлонг
33
6
26
12
7
6
7
Тилли
14
9
Бугиль
3-5-2
1
21
30
Каламбайи
3
Кричлоу
3
11
19
Перейра
19
Хилл
6
26
9
29
Ферлонг
2
2
29
Ферлонг
6
39
Пигот
39
Пигот
6
26
10
10
26
19
Перейра
17
17
19
Перейра
26
8
Рис
8
Рис
26
6
4
4
6
Остались в запасе
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
22
Riley Moran
ЦП
34
Harry Hedges
ЦП
36
Reuben Amissah
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
3
F. Vincent
ЦП
25
Ralph Vigrass
ЦП
18
D. Stephenson
ЦФ
16
Shiloh Remy
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
22
Riley Moran
ЦП
34
Harry Hedges
ЦП
36
Reuben Amissah
ЦФ
Остались в запасе
3
F. Vincent
ЦП
25
Ralph Vigrass
ЦП
18
D. Stephenson
ЦФ
16
Shiloh Remy
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Уимблдон - Дагенхэм энд Редбридж
3
5
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
17
Офсайды
3
0
Количество передач
482
245
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 46 тур
Солихалл Мурс
1 : 1
05.05.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 45 тур
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
26.04.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 44 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
21.04.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
12.04.2025
Хартлпул Юнайтед
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