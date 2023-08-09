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Англия. Кубок лиги
Уимблдон - Ковентри
Уимблдон - Ковентри: обзор матча 09 августа 2023
Уимблдон
09.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Ковентри
86'
О. Бугиль
90+2'
R. Mclean
17'
М. Гудден (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Ковентри
ГОЛ! 2:1!
R. Mclean
Пас отдал
I. Ogundere
90'
+2
90'
+2
Замена
Д. Экклз
️️️️
М. ван Эвейк
ГОЛ! 1:1!
О. Бугиль
86'
Замена
R. Mclean
️️️️
Д. Тилли
83'
Замена
О. Бугиль
️️️️
Г. Пелл
79'
Замена
А. Литтл
️️️️
J. Ball
79'
68'
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Гудден
68'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Р. Хоули
Замена
J. Neufville
️️️️
А. Аль-Хамади
64'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
A. Sasu
64'
Желтая карточка
J. Ball
61'
56'
Замена
Б. Шиф
️️️️
Г. Хамер
45'
+3
Желтая карточка
Р. Хоули
Желтая карточка
Д. Тилли
28'
Желтая карточка
J. Lewis
17'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гудден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
25
Райан Хоули
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
18
Бен Шиф
ОП
25
Justin Obikwu
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
3-3-4
33
Цанев
33
6
31
23
Ривс
6
29
12
Аль-Хамади
7
Пелл
7
Тилли
3
4-1-2-1-2
40
Коллинс
27
ван Эвейк
22
Латибодье
4
Бинкс
21
Бидуэлл
38
Хамер
25
Хоули
4
Келли
7
Сакамото
11
Райт
24
Гудден
12
Аль-Хамади
7
7
12
Аль-Хамади
6
8
Литтл
8
Литтл
6
29
13
Дэвисон
13
Дэвисон
29
7
Тилли
17
17
7
Тилли
7
Пелл
9
Бугиль
9
Бугиль
7
Пелл
38
Хамер
18
Шиф
18
Шиф
38
Хамер
27
ван Эвейк
28
Экклз
28
Экклз
27
ван Эвейк
24
Гудден
45
Палмер
45
Палмер
24
Гудден
25
Хоули
9
Симмс
9
Симмс
25
Хоули
Остались в запасе
Уимблдон
Ковентри
1
Алекс Басс
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
21
Саймон Мур
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Уимблдон - Ковентри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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