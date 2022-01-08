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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борэм Вуд - Уимблдон
Борэм Вуд - Уимблдон: обзор матча 08 января 2022
Борэм Вуд
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Уимблдон
10'
Т. Марш
86'
А. Клифтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Борэм Вуд - Уимблдон
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
С. Боден
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Клифтон
86'
Замена
А. Клифтон
️️️️
Т. Марш
85'
80'
Замена
И. Числетт
️️️️
Л. МакКормик
Желтая карточка
Т. Марш
73'
57'
Замена
У. Найтингэйл
️️️️
Г. Лоуренс
ГОЛ! 1:0!
Т. Марш
Пас отдал
Д. Рис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борэм Вуд
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
5
Уилл Эванс
ЦЗ
17
Джейкоб Менди
ЦП
8
Джош Рис
ЦП
4
Марк Рикеттс
ЦП
9
Скотт Боден
ЦФ
10
Тайрон Марш
ЦФ
12
Gus Mafuta
ЦФ
18
Кейн Смит
ЦФ
12
Джамал Файфилд
ЦФ
6
Дэвид Стивенс
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
37
Пол Осью
ЛЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
18
Энтони Хартиган
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Борэм Вуд
23
Джошуа Роач
ВР
14
Адриан Клифтон
ЦП
18
Коннор Смит
ЦП
16
Джеймс Комли
ЦП
11
Фрэнки Реймонд
ЦП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Уимблдон
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
23
Итан Числетт
АП
1-3-5
1
Эшби-Хэммонд
5
Эванс
17
Менди
8
Рис
4
Рикеттс
12
6
Стивенс
12
Файфилд
18
Смит
10
Марш
3-3
33
Цанев
18
Лоуренс
24
Гиннес-Уокер
37
Осью
23
МакКормик
30
Вудъярд
18
Хартиган
10
Марш
14
Клифтон
14
Клифтон
10
Марш
9
Боден
9
Рэнжер
9
Рэнжер
9
Боден
18
Лоуренс
35
Найтингэйл
35
Найтингэйл
18
Лоуренс
23
МакКормик
23
Числетт
23
Числетт
23
МакКормик
Остались в запасе
Борэм Вуд
Уимблдон
23
Джошуа Роач
ВР
18
Коннор Смит
ЦП
16
Джеймс Комли
ЦП
11
Фрэнки Реймонд
ЦП
Главный тренер
Люк Гаррард
2
Чейе Александер
ПЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
23
Джошуа Роач
ВР
18
Коннор Смит
ЦП
16
Джеймс Комли
ЦП
11
Фрэнки Реймонд
ЦП
Остались в запасе
2
Чейе Александер
ПЗ
Главный тренер
Люк Гаррард
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Борэм Вуд - Уимблдон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 14 тур
Борэм Вуд
4 : 0
24.10.2026
Файлд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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