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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Фенербахче
АЕК - Фенербахче: обзор матча 13 октября 2022
АЕК
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
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Статистика
Личные встречи
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Статистика матча АЕК - Фенербахче
6
1
4
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0
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6
4
Матчи команд
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06.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
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Чорум
0 : 5
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
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