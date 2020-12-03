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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Брага
АЕК - Брага: обзор матча 03 декабря 2020
АЕК
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 4
Завершен
Брага
31'
Н. Оливейра
89'
С. Василантонопулос
8'
В. Тормена
10'
Р. Эшгайю
45'
Р. Орта
83'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Брага
ГОЛ! 2:4!
С. Василантонопулос
89'
83'
ГОЛ! 1:4!
Галено
78'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Каштру
74'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
74'
Желтая карточка
А. Каштру
Желтая карточка
П. Манталос
74'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Манталос
74'
71'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Паулинью
Желтая карточка
Э. Инсуа
70'
Замена
М. Танкович
️️️️
Х. Албанис
60'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Н. Оливейра
60'
Желтая карточка
С. Василантонопулос
58'
57'
Замена
Франсержио
️️️️
А. Мусрати
56'
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
50'
Желтая карточка
А. Мусрати
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
М. Бакакис
46'
46'
Замена
Д. Карму
️️️️
Б. Виана
45'
ГОЛ! 1:3!
Р. Орта
Пас отдал
Галено
ГОЛ! 1:2!
Н. Оливейра
31'
30'
Желтая карточка
Б. Виана
10'
ГОЛ! 0:2!
Р. Эшгайю
Пас отдал
Галено
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Тормена
Пас отдал
Ю. Медейрос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
26
Паулинью
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Брага
93
Рожериу Сантуш
ВР
12
Тиагу Са
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
26
Гнид
24
Неделчару
12
Инсуа
2
Бакакис
6
Галанопулос
8
Симойш
20
Манталос
19
Албанис
7
Оливейра
10
Ливайя
4-1-3-2
1
Матеус
47
Эшгайю
2
Виана
6
Секейра
3
Тормена
73
Мусрати
13
Галено
8
Каштру
21
Орта
45
Медейрос
26
Паулинью
2
Бакакис
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
2
Бакакис
20
Манталос
99
Гарсия
99
Гарсия
20
Манталос
7
Оливейра
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Оливейра
19
Албанис
22
Танкович
22
Танкович
19
Албанис
26
Паулинью
7
Шеттине
7
Шеттине
26
Паулинью
2
Виана
6
Карму
6
Карму
2
Виана
73
Мусрати
15
Франсержио
15
Франсержио
73
Мусрати
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
8
Каштру
7
Новейш
7
Новейш
8
Каштру
Остались в запасе
АЕК
Брага
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
93
Рожериу Сантуш
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
99
Георгиос Теохарис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
93
Рожериу Сантуш
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча АЕК - Брага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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