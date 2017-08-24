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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Брюгге
АЕК - Брюгге: обзор матча 24 августа 2017
АЕК
24.08.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Брюгге
27'
Л. Христодулопулос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Брюгге
64'
Желтая карточка
М. Накамба
Желтая карточка
М. Бакакис
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Христодулопулос
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
АЕК
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
4-2
15
Чосич
22
Лопеш
22
Враньеш
2
Бакакис
7
Христодулопулос
20
Манталос
3-3-2
34
Хорват
3
Энгелс
4
Денсвил
28
Де Бок
20
Ванакен
6
Накамба
25
Вормер
5
Диаби
9
Фоссен
Остались в запасе
АЕК
Брюгге
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча АЕК - Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
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