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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - АЕК
Брюгге - АЕК: обзор матча 17 августа 2017
Брюгге
17.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - АЕК
Желтая карточка
С. Денсвил
90'
Желтая карточка
Р. Вормер
74'
68'
Желтая карточка
У. Чосич
Желтая карточка
Уэсли
66'
58'
Вторая желтая
М. Ливайя
54'
Желтая карточка
Э. Лопеш
23'
Желтая карточка
О. Враньеш
15'
Желтая карточка
М. Ливайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
АЕК
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
АЕК
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
2-4-1-1
34
Хорват
4
Мехеле
4
Денсвил
20
Ванакен
6
Накамба
25
Вормер
3
Симонс
77
Лимбомбе
9
Фоссен
4-1-1
15
Чосич
2
Бакакис
22
Враньеш
22
Лопеш
20
Манталос
10
Ливайя
Остались в запасе
Брюгге
АЕК
28
Гийом Хуберт
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Брюгге - АЕК
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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