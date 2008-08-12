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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Аккрингтон Стэнли
Вулверхэмптон - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 12 августа 2008
Вулверхэмптон
12.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Аккрингтон Стэнли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
- : -
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Олдхэм
0 : 0
10.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Вулверхэмптон
Аккрингтон Стэнли
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