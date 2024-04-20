Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
Стокпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 20 апреля 2024
Стокпорт Каунти
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
4 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
9'
К. Вуттон
44'
К. Лемоней-Эванс
62'
К. Вуттон
79'
A. Sarcevic
17'
Ш. Уалли
77'
Д. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
87'
Желтая карточка
L. Shipley
87'
Замена
J. Woods
️️️️
Д. Нолан
ГОЛ! 4:2!
A. Sarcevic
Пас отдал
О. Бэйли
79'
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Нолан
Замена
R. Richards
️️️️
K. Knoyle
74'
69'
Замена
Д. Притчард
️️️️
Ш. Уалли
69'
Замена
Б. Вудс
️️️️
S. Conneely
ГОЛ! 3:1!
К. Вуттон
Пас отдал
М. Ипполит
62'
56'
Желтая карточка
S. Conneely
Замена
R. Croasdale
️️️️
И. Бристоу
46'
46'
Замена
D. Martin
️️️️
L. Coyle
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
К. Кэмпс
46'
Замена
М. Ипполит
️️️️
Л. Барри
46'
Замена
О. Бэйли
️️️️
П. Мэдден
46'
Желтая карточка
Л. Барри
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Лемоней-Эванс
Пас отдал
П. Мэдден
44'
Желтая карточка
K. Knoyle
27'
17'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Уалли
Пас отдал
T. Leigh
ГОЛ! 1:0!
К. Вуттон
Пас отдал
Л. Барри
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
11
Луи Барри
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Alex Henderson
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
27
Один Бэйли
АП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
22
Dan Martin
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
1-1-1-1-5
5
23
Бристоу
8
Кэмпс
24
Лемоней-Эванс
41
Мэдден
2
5
10
19
Вуттон
4-5-1
1
Витек
38
16
Габбинс
3
33
10
28
24
6
7
Уалли
7
Нолан
8
Кэмпс
25
Пауэлл
25
Пауэлл
8
Кэмпс
11
Барри
21
Ипполит
21
Ипполит
11
Барри
41
Мэдден
27
Бэйли
27
Бэйли
41
Мэдден
23
Бристоу
18
18
23
Бристоу
2
31
31
2
6
22
22
6
7
Уалли
2
Притчард
2
Притчард
7
Уалли
28
16
Вудс
16
Вудс
28
7
Нолан
39
39
7
Нолан
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
30
Toby Savin
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
Остались в запасе
30
Toby Savin
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Стокпорт Каунти - Аккрингтон Стэнли
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
4
15
Офсайды
3
1
Количество передач
533
332
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Новости команд
Все
Стокпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+