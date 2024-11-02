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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рашолл Олимпик - Аккрингтон Стэнли
Рашолл Олимпик - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 02 ноября 2024
Рашолл Олимпик
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рашолл Олимпик - Аккрингтон Стэнли
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рашолл Олимпик
Англия. Кубок, 1 раунд
Рашолл Олимпик
0 : 2
02.11.2024
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Рашолл Олимпик
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2020.01.28 07:44
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Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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