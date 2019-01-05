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Расписание матчей
Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Ипсвич Таун
Аккрингтон Стэнли - Ипсвич Таун: обзор матча 05 января 2019
Аккрингтон Стэнли
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аккрингтон Стэнли - Ипсвич Таун
25'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
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Аккрингтон Стэнли
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