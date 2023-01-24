Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Борэм Вуд
Аккрингтон Стэнли - Борэм Вуд: обзор матча 24 января 2023
Аккрингтон Стэнли
24.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Борэм Вуд
97'
T. Leigh (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Борэм Вуд
Желтая карточка
S. McConville
120'
+3
Замена
J. Woods
️️️️
Ш. Уалли
120'
+1
110'
Замена
G. Williams
️️️️
J. Payne
106'
Замена
E. Sousa
️️️️
D. Lewis
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Leigh
97'
Замена
А. Прессли
️️️️
И. Хэмилтон
92'
81'
Желтая карточка
D. Agbontohoma
64'
Замена
З. Брант
️️️️
Д. Рис
48'
Желтая карточка
Т. Марш
39'
Желтая карточка
Д. Рис
Замена
R. Longelo
️️️️
M. Nottingham
34'
Желтая карточка
D. Tharme
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
11
Sean McConville
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Борэм Вуд
1
Натан Эшмор
ВР
6
David Agbontohoma
ЦЗ
2
Cameron Coxe
ЦЗ
5
Уилл Эванс
ЦЗ
10
Тайрон Марш
ЛВ
8
Джош Рис
ЦП
4
Jack Payne
ЦП
11
Dennon Lewis
ЦП
8
George Broadbent
ЦФ
3
Oluwafemi Ilesanmi
ЦФ
39
Lee Ndlovu
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Аккрингтон Стэнли
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Борэм Вуд
13
Koju Abayomi
ВР
12
Джамал Файфилд
ЦЗ
4
Марк Рикеттс
ОП
8
Зак Брант
ЦП
19
Erico Sousa
ЦП
10
George Williams
ЦФ
9
D. Newton
ЦФ
3-5-2
30
4
Эстли
24
5
24
6
7
Уалли
22
11
21
48
Хэмилтон
3-3-1-3
1
Эшмор
6
2
5
Эванс
8
Рис
4
11
10
Марш
39
3
8
21
10
10
21
48
Хэмилтон
19
Прессли
19
Прессли
48
Хэмилтон
7
Уалли
39
39
7
Уалли
8
Рис
8
Брант
8
Брант
8
Рис
11
19
19
11
4
10
10
4
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Борэм Вуд
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
7
Джек Нолан
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
13
Koju Abayomi
ВР
12
Джамал Файфилд
ЦЗ
4
Марк Рикеттс
ОП
9
D. Newton
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Остались в запасе
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
7
Джек Нолан
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Остались в запасе
13
Koju Abayomi
ВР
12
Джамал Файфилд
ЦЗ
4
Марк Рикеттс
ОП
9
D. Newton
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Люк Гаррард
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Борэм Вуд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Информация о матче
Стадион:
Хам
Новости команд
Все
Аккрингтон Стэнли
Борэм Вуд
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала
2022.03.04 01:09
«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах
2022.02.08 15:11
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала
2022.03.04 01:09
«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах
2022.02.08 15:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+