Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Аяччо
Валансьен - Аяччо: обзор матча 23 апреля 2024
Валансьен
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
1 : 0
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Аяччо
Красная карточка
Э. Юнг
90'
+8
90'
+8
Красная карточка
Ф. Соллакаро
Замена
J. Eric Moursou
️️️️
Ф. Жуниор
90'
+4
90'
Желтая карточка
Т. Мангани
76'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
М. Сумано
Замена
С. Дукуре
️️️️
Э. Юнг
74'
Замена
М. Ойевуси
️️️️
N. Venema
67'
63'
Замена
А. Хелифа
️️️️
S. Quemper
63'
Замена
V. Jacob
️️️️
К. Ибайи
33'
Желтая карточка
Ф. Соллакаро
Желтая карточка
L. Woudenberg
30'
21'
Желтая карточка
S. Quemper
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
3
Stephen Quemper
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
23
Julien Masson
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
4-1-1-4
16
27
5
8
4
6
Бансе
8
14
29
Юнг
50
Жуниор
14
4-1-2-2
16
Соллакаро
21
Авинел
5
Видаль
23
3
6
Мангани
7
Нури
29
Сахи
18
Ибайи
9
Сумано
50
Жуниор
9
9
50
Жуниор
29
Юнг
22
Дукуре
22
Дукуре
29
Юнг
14
27
Ойевуси
27
Ойевуси
14
3
35
Хелифа
35
Хелифа
3
18
Ибайи
7
7
18
Ибайи
9
Сумано
7
Тузгар
7
Тузгар
9
Сумано
Остались в запасе
Валансьен
Аяччо
1
Lassana Diabate
ВР
23
Julien Masson
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
1
Mathieu Michel
ВР
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
23
Julien Masson
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathieu Michel
ВР
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Валансьен - Аяччо
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
22
Офсайды
3
0
Количество передач
404
399
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
Все
Валансьен
Аяччо
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+