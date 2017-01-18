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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Норвич Сити
Саутгемптон - Норвич Сити: обзор матча 18 января 2017
Саутгемптон
18.01.2017, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
90'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Норвич Сити
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
90'
80'
Замена
С. Каньос
️️️️
К. Лафферти
73'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
Замена
О. Ромеу
️️️️
Х. Рид
71'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Родригес
70'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЛП
8
Йорди Класи
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ПП
11
Джошуа Симс
ПВ
16
Джей Родригес
ЛФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЛП
11
Робби Брэди
ЛП
23
Джош Мерфи
ПП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Саутгемптон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Норвич Сити
36
Пол Джонс
ВР
7
Серхи Каньос
ПВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-3-1-2
21
Льюис
45
МакКуин
4
Йошида
15
Мартина
5
Стивенс
6
Рид
8
Класи
30
Уорд-Проус
11
Симс
16
Родригес
7
Лонг
3-2-3-1
23
МакГоверн
6
Беннетт
4
Бассонг
5
Клозе
16
Мартин
12
Пинту
23
Мерфи
10
Притчард
11
Брэди
9
Лафферти
16
Родригес
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Родригес
6
Рид
21
Ромеу
21
Ромеу
6
Рид
9
Лафферти
7
Каньос
7
Каньос
9
Лафферти
Остались в запасе
Саутгемптон
Норвич Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
Главный тренер
Тонда Экерт
36
Пол Джонс
ВР
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
Остались в запасе
36
Пол Джонс
ВР
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Саутгемптон - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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