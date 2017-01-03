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Осасуна - Эйбар

03.01.2017, Вторник, 21:00 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Осасуна - Эйбар
Обзор матча
Испания. Примера (2016/2017)
8 тур
17 октября, понедельник 21:45 Эйбар 2:3 Осасуна
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