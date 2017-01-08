Тоттенхэм - Астон Вилла

|30 тур
|13 марта, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|0:2
|Тоттенхэм
|11 тур
|2 ноября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Астон Вилла
|30 тур
|13 марта, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|0:2
|Тоттенхэм
|11 тур
|2 ноября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Астон Вилла
|32 тур
|11 апреля, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Астон Вилла
|10 тур
|2 ноября, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|1:2
|Тоттенхэм
|38 тур
|11 мая, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|3:0
|Астон Вилла
|8 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|0:2
|Тоттенхэм
|3 раунд
|24 сентября, вторник
|22:45
|Астон Вилла
|0:4
|Тоттенхэм
|19 тур
|26 декабря, среда
|21:30
|Астон Вилла
|0:4
|Тоттенхэм
|7 тур
|7 октября, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Астон Вилла
|37 тур
|6 мая, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|1:1
|Тоттенхэм
|12 тур
|21 ноября, понедельник
|23:59
|Тоттенхэм
|2:0
|Астон Вилла
|19 тур
|26 декабря, воскресенье
|20:30
|Астон Вилла
|1:2
|Тоттенхэм
|7 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Астон Вилла
|25 тур
|6 февраля, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Астон Вилла
|14 тур
|28 ноября, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|1:1
|Тоттенхэм
|29 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|1:2
|Тоттенхэм
|4 тур
|15 сентября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|1:2
|Астон Вилла
|21 тур
|1 января, вторник
|20:20
|Астон Вилла
|2:1
|Тоттенхэм
|8 тур
|1 октября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|4:4
|Астон Вилла