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Расписание матчей
Англия. Кубок
Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: обзор матча 07 января 2017
Норвич Сити
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
52'
С. Уиттакер (П)
90'
С. Нейсмит
38'
В. ван Дейк
67'
М. Йошида
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвич Сити - Саутгемптон
ГОЛ! 2:2!
С. Нейсмит
90'
Замена
К. Лафферти
️️️️
А. Притчард
79'
78'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Симс
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Мерфи
69'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Т. Клозе
69'
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Йошида
63'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ш. Лонг
63'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Х. Рид
Желтая карточка
А. Теттей
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Уиттакер
52'
50'
Желтая карточка
Д. Симс
38'
ГОЛ! 0:1!
В. ван Дейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЛП
10
Алекс Притчард
АП
6
Александер Теттей
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Харрисон Рид
ПП
11
Джошуа Симс
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Норвич Сити
36
Пол Джонс
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Саутгемптон
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-1-3
23
МакГоверн
3
Уиттакер
16
Мартин
5
Клозе
13
Ольссон
16
Хаусон
6
Теттей
10
Притчард
23
Мерфи
35
Джером
14
Нейсмит
4-3-2-1
21
Льюис
5
Стивенс
4
Йошида
4
ван Дейк
5
Бертранд
6
Рид
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
11
Симс
10
Тадич
7
Лонг
5
Клозе
6
Беннетт
6
Беннетт
5
Клозе
10
Притчард
9
Лафферти
9
Лафферти
10
Притчард
11
Симс
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Симс
6
Рид
21
Ромеу
21
Ромеу
6
Рид
7
Лонг
16
Родригес
16
Родригес
7
Лонг
Остались в запасе
Норвич Сити
Саутгемптон
36
Пол Джонс
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
36
Пол Джонс
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Остались в запасе
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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