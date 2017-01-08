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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 08 января 2017
Кардифф
08.01.2017, воскресенье, 14:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Фулхэм
8'
Э. Пилкингтон
14'
С. Йохансен
33'
Р. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кардифф - Фулхэм
90'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Р. Сессеньон
85'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
С. Алуко
Замена
К. Нун
️️️️
К. Харрис
80'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Р. Ламберт
69'
33'
ГОЛ! 1:2!
Р. Сессеньон
14'
ГОЛ! 1:1!
С. Йохансен
ГОЛ! 1:0!
Э. Пилкингтон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЛП
40
Кадим Харрис
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Джаз Ричардс
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
АП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
2-5-1-2
23
Моррисон
14
Бамба
12
Беннетт
13
Пилкингтон
44
Хьюс
32
Роллс
6
Ричардс
40
Харрис
9
Мерфи
17
Ламберт
3-2-3-2
13
Беттинелли
2
Фредерикс
3
Рим
6
Сигурдссон
3
Одои
30
Сессеньон
29
МакДональд
14
Алуко
10
Йохансен
10
Кэрни
12
Пиазон
17
Ламберт
7
О'Кифи
7
О'Кифи
17
Ламберт
40
Харрис
12
Нун
12
Нун
40
Харрис
30
Сессеньон
2
Мэлони
2
Мэлони
30
Сессеньон
14
Алуко
11
Хамфрис
11
Хамфрис
14
Алуко
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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