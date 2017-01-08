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Материалы

Кардифф - Фулхэм

08.01.2017, Воскресенье, 14:30 мск Кардифф, стадион Кардифф Сити Англия. Кубок, 1/32 финала Кардифф - Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Фулхэм 2:2 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
41 тур
9 апреля, суббота 17:00 Фулхэм 2:1 Кардифф
1 тур
8 августа, суббота 14:00 Кардифф 1:1 Фулхэм
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
25 тур
10 января, суббота 18:00 Кардифф 1:0 Фулхэм
5 тур
30 августа, суббота 18:00 Фулхэм 1:1 Кардифф
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 19:00 Кардифф 3:1 Фулхэм
6 тур
28 сентября, суббота 18:00 Фулхэм 1:2 Кардифф
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