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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Дерби Каунти
Вест Бромвич - Дерби Каунти: обзор матча 07 января 2017
Вест Бромвич
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
35'
М. Филлипс
51'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Дерби Каунти
90'
Желтая карточка
Б. Джонсон
88'
Замена
Ч. Вернам
️️️️
К. Брайсон
86'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Камара
81'
Замена
А. Пирс
️️️️
Д. Хансон
Замена
Н. Шадли
️️️️
Й. Ольссон
78'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Б. Гэллоуэй
68'
Желтая карточка
Д. Моррисон
53'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
ГОЛ! 1:0!
М. Филлипс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЛП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
22
Клаудио Якоб
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЛП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
9
Абдул Камара
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
48
Чарльз Вернам
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-1-1
13
Майхилл
22
Гэллоуэй
15
Доусон
36
Маколи
13
Ольссон
24
Флетчер
22
Якоб
16
МакКлин
25
Филлипс
7
Моррисон
23
Рондон
3-3-2
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
5
Шекелл
7
Брайсон
6
Хансон
4
Джонсон
10
Бент
9
Камара
13
Ольссон
89
Шадли
89
Шадли
13
Ольссон
22
Гэллоуэй
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
22
Гэллоуэй
6
Хансон
15
Пирс
15
Пирс
6
Хансон
7
Брайсон
48
Вернам
48
Вернам
7
Брайсон
9
Камара
11
Выдра
11
Выдра
9
Камара
Остались в запасе
Вест Бромвич
Дерби Каунти
12
Бен Фостер
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Джонатан Митчелл
ВР
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Вест Бромвич - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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