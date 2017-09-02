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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Северная Македония
Израиль - Северная Македония: обзор матча 02 сентября 2017
Израиль
02.09.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
0 : 1
Завершен
Северная Македония
73'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Северная Македония
90'
Замена
Д. Зайков
️️️️
Э. Барди
86'
Замена
М. Радески
️️️️
И. Несторовски
83'
Желтая карточка
Э. Эльмас
77'
Желтая карточка
Э. Барди
73'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Пас отдал
Э. Эльмас
Замена
Д. Келтьенс
️️️️
Б. Биттон
71'
63'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Б. Николов
Замена
Д. Эйнбиндер
️️️️
Т. Бен-Хаим
53'
Замена
Т. Хемед
️️️️
М. Охана
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Бен Биттон
ЦЗ
22
Марван Кабха
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
0
Майкл Охана
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Северная Македония
22
Давид Нильссон
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
4-3-3
18
Глазер
3
Бен-Хаим
0
Тзедек
22
Биттон
22
Давидзаде
22
Кабха
8
Коэн
5
Меликсон
12
Бен-Хаим II
7
Захави
0
Охана
4-3-1-2
23
Димитриевски
13
Ристовски
4
Ристевски
6
Муслиу
8
Алиоски
20
Спировски
14
Велкоски
16
Николов
10
Барди
10
Пандев
23
Несторовски
22
Биттон
0
Келтьенс
0
Келтьенс
22
Биттон
3
Бен-Хаим
11
Эйнбиндер
11
Эйнбиндер
3
Бен-Хаим
0
Охана
8
Хемед
8
Хемед
0
Охана
10
Барди
5
Зайков
5
Зайков
10
Барди
16
Николов
7
Эльмас
7
Эльмас
16
Николов
23
Несторовски
23
Радески
23
Радески
23
Несторовски
Остались в запасе
Израиль
Северная Македония
10
Манор Соломон
ЛВ
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
19
Люпче Дориев
ЛВ
22
Давид Нильссон
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
10
Манор Соломон
ЛВ
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
19
Люпче Дориев
ЛВ
22
Давид Нильссон
ВР
1
Деян Илиев
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Израиль - Северная Македония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Сэмми Офер Стэдиум
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