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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Греция
Бельгия - Греция: обзор матча 25 марта 2017
Бельгия
25.03.2017, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Греция
89'
Р. Лукаку
46'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Греция
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
90'
Вторая желтая
Г. Цавеллас
90'
Замена
А. Веллиос
️️️️
К. Митроглу
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
89'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Л. Киман
84'
73'
Желтая карточка
А. Самарис
Желтая карточка
А. Витсель
73'
67'
Замена
А. Циолис
️️️️
К. Фортунис
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Феллайни
66'
65'
Вторая желтая
П. Тахцидис
Желтая карточка
Д. Мертенс
60'
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Митроглу
42'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Желтая карточка
М. Феллайни
40'
29'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
6
Аксель Витсель
АП
22
Насер Шадли
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Греция
13
Стефанос Капино
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
20
Петрос Манталос
ПП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Греция
13
Димитриос Кириакидис
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
11
Яннис Янниотас
ПВ
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
0
Димитрис Диамантакос
ЦФ
3-3-2-2
1
Куртуа
23
Киман
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
4
Наингголан
8
Феллайни
22
Шадли
11
Карраско
6
Витсель
14
Мертенс
9
Лукаку
3-2-3-1-1
13
Капино
4
Манолас
3
Цавеллас
19
Папастатопулос
15
Торосидис
3
Стафилидис
20
Манталос
22
Самарис
23
Тахцидис
10
Фортунис
9
Митроглу
8
Феллайни
19
Дембеле
19
Дембеле
8
Феллайни
23
Киман
11
Миральяс
11
Миральяс
23
Киман
10
Фортунис
6
Циолис
6
Циолис
10
Фортунис
9
Митроглу
9
Веллиос
9
Веллиос
9
Митроглу
Остались в запасе
Бельгия
Греция
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Димитриос Кириакидис
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
0
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Димитриос Кириакидис
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
0
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Бельгия - Греция
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
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